Елена Синица Губернатор Пермского края вошёл в рейтинг глав регионов с «очень сильным влиянием» Месяцем ранее он входил в группу «с сильным влиянием» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вошёл в рейтинг глав регионов, попав в группу «очень сильное влияние». Информация об этом содержится на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нём принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.





По данным рейтинга, Дмитрий Махонин занимает 19 место из 20 возможных в категории с «очень сильным влиянием», имея средний балл 6,54. В марте губернатор занимал 23-е место и попадал в группу с «сильным влиянием».





В числе факторов, повлиявших на позицию губернаторов в рейтинге, поддержка центром инфраструктурных и экологических проектов в регионах, внимание к развитию транспортных коридоров, усилия по привлечению инвесторов и активизации экономических связей с государствами постсоветского пространства, а также протестные кампании и начало пожароопасного сезона.

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