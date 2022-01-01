За прошедшие сутки в Пермском крае подтвержден 121 новый случай COVID-19 Среди новых инфицированных коронавирусом 38 жителей старше 60 лет Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболел 121 человек, среди зараженных 38 жителей в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели 122 человека, один скончался.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 367 672, умерших от коронавируса — 8774.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 381 пациент, 42 из них в тяжёлом состоянии, 7 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 673 жителя Прикамья.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в регионе резко упало число вызовов скорой к больным коронавирусом.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.