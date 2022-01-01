В Прикамье резко упало число вызовов скорой к больным коронавирусом В апреле врачи выезжали к пациентам с ковидом 796 раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермской станции скорой помощи опубликовали статистику вызовов за апрель. В целом бригады врачей выезжали к пациентам 33 836 раз. Госпитализированы 12 874 человека. Среднее время ожидания скорой составило 16-17 минут.

Чаще всего врачей вызывали по причине гипертонической болезни — более 4,3 тыс. раз, ОРВИ — 3,5 тыс. вызовов, алкогольного отравления — 2 тыс. Болезни сердца стали поводом для вызова скорой 1,8 тыс. раз.

COVID-19 как причина вызова врачей зафиксирован всего 796 раз (350 пациентов госпитализированы). Для сравнения, во время вспышки заболеваемости летом 2021 года этот показатель был выше в 9 раз.

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