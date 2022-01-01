Елена Синица В Перми «Перекрёсток» оштрафовали за незаконную рекламу алкоголя Размер штрафа — 50 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС оштрафовало федеральную продуктовую сеть «Перекрёсток» за незаконную рекламу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поясняется, что на входе в торговый центр «Разгуляй» (ул. Пермская, 7) размещён баннер с рекламой алкоголя. При этом текст и изображение на нём были обращены наружу, то есть направлены на привлечение внимания к товару любого потенциального потребителя. Это является нарушением закона о рекламе.





Помимо этого, в указанной рекламе предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкоголя занимало менее 10% рекламной площади. Это также является нарушением ч. 3 ст. 21 Закона о рекламе.





В результате АО «Торговый дом «Перекресток» оштрафовано на 50 тыс. руб.

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