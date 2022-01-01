Елена Синица Звание почётного гражданина Перми могут присвоить главврачу детской больницы и директору кадетской школы Почётные граждане имеют право на получение ежегодной денежной выплаты в размере 100 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин внёс на рассмотрение в гордуму проекты решений о присвоении звания «Почётный гражданин города Перми» двум кандидатурам. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

Так, предлагается присвоить звание главврачу детской клинической больницы №13 Ольге Токмаковой за значительный вклад в развитие пермской системы здравоохранения.





Кроме этого, такое звание могут присвоить МАОУ «Пермская кадетская школа №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» Марату Валиеву. Основанием для присвоения звания является значительный вклад в развитие системы образования и патриотическое воспитание подрастающего поколения в Перми.





Почётные граждане имеют право на получение ежегодной денежной выплаты в размере 100 тыс. руб. Звание присваивается не более чем двум гражданам в канун празднования Дня города.





В прошлом году звание присвоили президенту АНО «Баскетбольная лига», основателю БК «Урал-Грейт» Сергею Кущенко и директору Пермского авиационного техникума им. Швецова Александру Дическулу.

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