Елена Синица В Прикамье сошли с рельсов вагоны грузового поезда Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В четверг, 5 мая, в 21:15 на перегоне Курья—Химград сошли с рельсов колёсные пары 12 вагонов грузового поезда. Опрокидывания не произошло. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что пострадавших нет, вред окружающей среде также не причинён. Движение поездов осуществлялось по расписанию.





Пермская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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