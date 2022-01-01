Андрей Стрельцов
«Звезда» разгромила барнаульское «Динамо»
Пермская футбольная команда забила сопернику семь голов
В четверг, 5 мая, футболисты пермской «Звезды» в рамках первенства ФНЛ-2 на своём поле принимали барнаульское «Динамо». Матч завершился более чем убедительной победой хозяев — 7:1.
В первом тайме счёт был уже крупным благодаря голам Ильи Карпука, Евгения Ситникова и Ильи Прохорова. Сразу после перерыва Максим Широков забил четвёртый гол, на который гости ответили результативными действиями. А затем Илья Карпук оформил хет-трик. Точку в этой игре поставил Александр Субботин.
Это третий матч подряд в турнире, которые подопечные Валерия Петракова выигрывают с крупным счётом.
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