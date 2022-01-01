За сутки COVID-19 выявлен у жителей 13 муниципалитетов Пермского края Более 80% заболевших проживают в Перми Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса (всего 139) были выявлены в 13 территориях Прикамья.

В Перми заразились 114 человек, в Оханском округе и Чайковском зафиксировано по четыре новых случая.

В Пермском районе и Октябрьском округе заболели по три местных жителя, в Краснокамском, Добрянском и Очёрском округах — по два.

Ещё в пяти территориях зафиксированы единичные случаи заболевания.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 367 550 жителей региона.

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