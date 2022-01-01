Из Перми отправился четвёртый рейс с гуманитарным грузом для жителей Донбасса Из Прикамья отправлено 90 кубометров строительной доски Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для жителей ДНР и ЛНР из Перми 5 мая отправлен четвёртый рейс с гуманитарным грузом. Если предыдущие три доставлялись автотранспортом, то этот ушёл по железной дороге.

Как сообщили в пресс-службе правительства, из Прикамья отправили 90 кубометров строительной доски.

В формировании рейса участвовали деревоперерабатывающие предприятия из Большесосновского, Сивинского и Кудымкарского муниципальных округов Пермского края.

Напомним, первая партия гуманитарного груза (60 т) была направлена из Перми в Ростовскую область в середине марта. Вторая колонна с 40 т гуманитарного груза ушла в начале апреля. Третья с 40 т продуктов питания, семян и питьевой воды ушла 22 апреля.

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