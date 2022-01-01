Елена Синица За год сальдированный финансовый результат организаций края вырос в два раза Этот показатель составил 98,6 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, за январь-февраль 2022 года организациями Прикамья был получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 98,6 млрд руб. Это в два раза выше уровня аналогичного периода 2021 года.

В ведомстве отметили, что при подсчёте не учитывались субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации, бюджетные учреждения с численностью до 15 человек.





В целом по краю 67,1% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 105,2 млрд руб. Это на 98,5% больше, чем за такой же период в прошлом году.





Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 54,6% и составила 6,6 млрд руб.

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