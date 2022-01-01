Елена Синица К началу марта суммарная задолженность организаций края составила 1,48 трлн руб. Кредиторская задолженность достигла 535,4 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 1 марта суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края (без учёта субъектов МСП) составила 1,48 трлн руб. Её просроченная составляющая — 45 млрд руб., или 3% от общей суммы задолженности. Такие данные приводит Пермьстат.

Также сообщается, что кредиторская задолженность организаций региона составляет 535,4 млрд руб. Из них просроченные платежи достигают 32,5 млрд руб. (6,1% от общей суммы кредиторской задолженности).





Отмечается, что по сравнению с апрелем, сумма кредиторской задолженности возросла на 2,9%. В то же время, просроченные долги снизились на 3,4%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 130 организаций края (14,7%).





Если говорить о промпроизводстве, то объём кредиторской задолженности к началу марта составил 334,9 млрд руб. Это на 6% больше, чем в предыдущем периоде.





В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промпроизводства приходится 87,4%. В том числе 79,1% — задолженность организаций обрабатывающих производств.





Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 марта сложилась в сумме 945,5 млрд руб. Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца увеличилась на 4,5% и достигла 573,2 млрд руб.

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