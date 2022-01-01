Елена Синица
Краевое МЧС предупреждает о порывах ветра до 17 м/с
Также прогнозируются кратковременные дожди
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По данным Пермского ЦГМС, 5 и 6 мая на территории региона ожидаются сильные порывы ветра — до 17 м/с. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.
Также в регионе прогнозируется переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь. Днём преимущественно без осадков.
Ночью возможны заморозки −5…0°, температура воздуха днём 6…11°.
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