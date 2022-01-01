В Пермском крае подтверждено 139 новых случаев COVID-19 Лечение в стационарах проходят 409 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 139 человек, среди заражённых 54 жителя в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели 143 человека, четверо скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 367 551.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 409 пациентов, 40 из них в тяжёлом состоянии, десять подключены к аппаратам ИВЛ.

Изолированы на дому 775 жителей.

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