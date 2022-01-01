Мария Сыропятова В Украине погиб уроженец Сивинского района Прикамья Старший сержант Артём Порошин представлен к награждению Орденом Мужества посмертно Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции в Украине погиб Артём Порошин, уроженец села Буб Сивинского района Пермского края. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава Сивинского МО Юрий Кабанов.

«С глубоким прискорбием сообщаю о трагической гибели на Украине в ходе специальной военной операции нашего земляка из с. Буб Артёма Валерьевича Порошина — старшего сержанта, заместителя командира мотострелкового взвода», — написал Юрий Кабанов.

У Артёма Порошина осталась жена и двое детей. Похоронен старший сержант будет по месту службы и постоянного проживания в Самарской области.

За отвагу и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции на территории Украины, Порошин представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

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