Андрей Стрельцов Два баскетболиста «Пармы» вызваны в национальную команду Александр Платунов и Макар Коновалов получили приглашения на просмотровый сбор Поделиться Твитнуть

Фото: Российская федерация баскетбола (РФБ) russiabasket.ru

Два игрока пермского БК «Парма» Александр Платунов и Макар Коновалов едут в Новогорск, где с 30 мая по 20 июня пройдёт просмотровый сбор кандидатов в национальную команду.

Открытый лагерь более детально познакомит молодых игроков с системой подготовки главного тренера Зорана Лукича, позволит отработать командные взаимодействия, а также предоставит шанс работы с основным составом сборной. Подобная практика применяется уже не один десяток лет.

Всего на просмотр приглашено 23 игрока 25-17 лет.

Напомним, Александр Платунов и Макар Коновалов уже имеют опыт выступления за национальную команду России.





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