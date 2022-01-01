Новые случае коронавируса выявлены в 24 территориях Пермского края Около 80% заразившихся проживают в Перми Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса (всего 148) подтверждены за сутки у пациентов 24 территорий Пермского края.

В Перми заразились 112 человек (около 80% всех инфицированных за день). В Березниках и Добрянке выявлено по три новых пациента.

По два заболевших выявлены в Губахе, Краснокамском, Юсьвинском, Кунгурском, Осинском и Уинском округах.

В Пермском районе, Чернушинском, Бардымском, Чусовском, Сивинском, Лысьвенском, Соликамском, Горнозаводском, Ильинском, Александровском, Берёзовском, Гайнском, Ординском, Кишертском округах и Кизеле — по одному заразившемуся.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 367 411 жителей региона.

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