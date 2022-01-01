В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Чернушки Владиславу Шафранскому было 25 лет Поделиться Твитнуть

Владислав Шафранский

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В среду, 4 мая, в Чернушинском округе Пермского края прошли похороны разведчика Владислава Шафранского. Он погиб 22 апреля на Донбассе. Об этом сообщили в окружной администрации.

Родился Владислав в 1997 году в Казахстане. Осенью 2020 года вместе с родителями переехал в Россию. В мае 2021-го начал службу по контракту в рядах Российской Армии, служил в разведроте. С 24 февраля стал участником спецоперации в ЛНР и ДНР.

В администрации Чернушинского городского округа выразили глубокие соболезнования родителям, родным и близким Владислава Шафранского в связи с его трагической гибелью.

«Разделяем ваше горе. Скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате», — говорится в сообщении.

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