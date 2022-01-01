Елена Синица

Из отделения реанимации пермской инфекционной больницы эвакуировали четырёх пациентов

Погибших и пострадавших нет

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пожар инфекционная больница

  Константин Долгановский

Из-за пожара из отделения реанимации пермской инфекционной больницы эвакуировали четырёх пациентов. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве уточнили, что пациенты были направлены медицинским транспортом в другие медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что в хозяйственном корпусе инфекционной больницы возник пожар.

По данным краевого МЧС, были привлечены 39 человек и 12 единиц техники. Приблизительная площадь пожара 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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