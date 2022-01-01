Елена Синица Из отделения реанимации пермской инфекционной больницы эвакуировали четырёх пациентов Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за пожара из отделения реанимации пермской инфекционной больницы эвакуировали четырёх пациентов. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве уточнили, что пациенты были направлены медицинским транспортом в другие медицинские учреждения.





Ранее сообщалось, что в хозяйственном корпусе инфекционной больницы возник пожар.





По данным краевого МЧС, были привлечены 39 человек и 12 единиц техники. Приблизительная площадь пожара 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.