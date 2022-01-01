Елена Синица
В Перми загорелось здание инфекционной больницы
Пациентов в помещении не было
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В Перми произошёл пожар в одном из зданий инфекционной больницы. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, пожар случился в хозяйственном корпусе.
В ведомстве уточнили, что пациенты в этом корпусе больницы не находятся.
На месте работают пожарные, также присутствует бригада скорой медицинской помощи.
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