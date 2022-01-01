Андрей Стрельцов «Молот» объявил о первом новобранце Новичком стал воспитанник пермского хоккея Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Голкипер Данил Кудашев стал первым новобранцем «Молота» в этом межсезонье. Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба.

Игрок начинал свой путь в спорте в Перми. Он является воспитанником пермской школы хоккея. Родной город он покинул десять лет назад, когда перешёл в систему ярославского «Локомотива».





В 2016 году начал выступать за молодёжную команду «Сарматы» из Оренбурга. Затем, в 2018-м, защищал цвета курганского «Зауралья». Последние два сезона спортсмен провёл в ХК «Ростов».

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