Андрей Стрельцов
«Молот» объявил о первом новобранце
Новичком стал воспитанник пермского хоккея
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Голкипер Данил Кудашев стал первым новобранцем «Молота» в этом межсезонье. Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба.
Игрок начинал свой путь в спорте в Перми. Он является воспитанником пермской школы хоккея. Родной город он покинул десять лет назад, когда перешёл в систему ярославского «Локомотива».
В 2016 году начал выступать за молодёжную команду «Сарматы» из Оренбурга. Затем, в 2018-м, защищал цвета курганского «Зауралья». Последние два сезона спортсмен провёл в ХК «Ростов».
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