Елена Синица В Пермском крае 145 новых случаев заражения коронавирусом Вылечились от COVID-19 157 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 145 новых случаев COVID-19. В их числе 10 детей в возрасте до 17 лет включительно. Также среди заражённых 48 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 44 пациента. Из них 11 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки вылечились от коронавируса 157 человек, умер один.





На утро 4 мая в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 458 702 человека. При этом 1 390 205 человек завершили курс вакцинации.

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