Елена Синица В пермской мэрии напомнили об изменении движения транспорта в центре города 5 и 7 мая На Октябрьской площади будут репетировать Парад Победы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми из-за репетиции Парада Победы 5 мая с 19:00 до 23:00 и 7 мая с 10:00 до 14:00 будет закрыто движение для автомобилей, а также изменится ряд маршрутов общественного транспорта. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии.

Так, маршруты автобусов №10 и 41 в направлении Пермского политеха (ПНИПУ) укоротят до остановочного пункта «Улица Попова» (по ул. Ленина).





Также в направлении ПНИПУ будет укорочен до остановочного пункта «Улица Максима Горького» маршрут автобуса №78. Он также будет проходить по ул. Екатерининской, 25 Октября, Пермской, Николая Островского, Петропавловской, 25 Октября и Советской.





Автобусный маршрут №60 в обоих направлениях будет следовать по ул. Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования. Автобусы маршрута №50 в направлении микрорайона Крохалева будут проезжать по ул. Ленина, Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров маршрутов №50 и 60 будет осуществляться на остановочных пунктах «Автовокзал» (на площади ЦКР), «Улица Куйбышева», «Центр «Муравейник», а также на существующих остановочных пунктах.





Автобусы №68 и 14 в направлении от станции Пермь II и микрорайона Парковый, соответственно, будут следовать по ул. Ленина, Сибирской, Луначарского и далее по маршрутам следования. В обратном направлении — по ул. Екатерининской, Сибирской, Ленина и далее без изменений.





Автобусы №33 в обе стороны будут проезжать по ул. Ленина, Сибирской и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров маршрутов №14, 33 и 68 будет осуществляться на временно организованном остановочном пункте в районе дома №49 по чётной стороне ул. Ленина, на остановочном пункте «Улица Ленина (по улице Сибирской)» и на уже существующих остановочных пунктах.





Автобусный маршрут №51 в обоих направлениях будут проезжать по Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина, Сибирской, Монастырской и далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Улица Газеты «Звезда», «Дворец творчества юных», «Улица Ленина» и на существующих остановочных пунктах.





Кроме этого, с 1 по 10 мая на Октябрьской площади конечный остановочный пункт для автобусных маршрутов №10, 41 и 78 будет временно организован в районе дома №34 по чётной стороне Комсомольского проспекта.

Администрация Перми

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