На Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края
Михаил Борисов был воспитанником секции футбола «СК «Локомотив» ст. Пермь II»
В ходе спецоперации на Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края Михаил Борисов.
Он был воспитанником секции футбола "СК «Локомотив» ст. Пермь II». Информация о гибели Борисова появилась в паблике спорткомплекса.
«Мы гордимся нашим героем за его отвагу и доблесть! Приносим соболезнования его родным и близким! Держитесь!!!» — говорится в сообщении.
Прощание с Михаилом Борисовым состоится в Доме офицеров 5 мая.
В настоящее время известно о гибели на Украине более 30 военнослужащих Пермского края.
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