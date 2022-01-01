На Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края Михаил Борисов был воспитанником секции футбола «СК «Локомотив» ст. Пермь II» Поделиться Твитнуть

Михаил Борисов

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В ходе спецоперации на Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края Михаил Борисов.

Он был воспитанником секции футбола "СК «Локомотив» ст. Пермь II». Информация о гибели Борисова появилась в паблике спорткомплекса.

«Мы гордимся нашим героем за его отвагу и доблесть! Приносим соболезнования его родным и близким! Держитесь!!!» — говорится в сообщении.

Прощание с Михаилом Борисовым состоится в Доме офицеров 5 мая.

В настоящее время известно о гибели на Украине более 30 военнослужащих Пермского края.

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