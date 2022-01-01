Мария Сыропятова Для строительства третьего этапа перехода ул. Строителей — пл. Гайдара краевые власти изымут 37 земельных участков Их общая площадь — 80 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительство третьего этапа перехода ул. Строителей — пл. Гайдара (от ул. Папанинцев до пл. Гайдара) потребует изъятия 37 земельных участков. Приказом краевого минимущества утверждены проекты межевания и планировки территории.

Общая площадь изымаемых земельных участков — 80 тыс. кв. м. При этом самые крупные из них уже находятся в собственности или пользовании краевых (35 тыс. кв. м) и муниципальных властей (19 тыс. кв. м).

Также землю планируется изъять и выкупить у частных собственников. Это промышленная территория ООО «Легострой» (2,7 тыс. кв. м), земля под автостоянку предпринимателя Романа Сушкова (1,2 тыс. кв. м), а также участок под автомойкой предпринимателя Сергея Бородина (1,2 тыс. кв. м). Кроме того, земельные участки изымаются под аварийными жилыми домами по ул. Барамзиной, 23, 23а, 27а, 29, а также по ул. 2-й Шоссейная, 2, 4, 6 и 8а.

Напомним, строительство автомобильной дороги "переход улицы Строителей — площадь Гайдара" разбито на четыре этапа. Первый этап — от ул. Куфонина до ул. Вишерской, второй — от ул. Вишерской до ул. Папанинцев. Третий этап (от ул. Папанинцев до пл. Гайдара) в настоящее время проходит госэкспертизу. Завершение работ по третьему этапу планируется к концу 2024 года.

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