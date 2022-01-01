Мария Сыропятова Жилой дом в Закамске планируют достроить за 387 млн рублей Здание возводят с 2013 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершение строительства многоквартирного дома по ул. Кировоградской, 68а в Перми оценили в 387,5 млн руб. Согласно конкурсной документации на портале госзакупок, потенциальный подрядчик должен в течение одного года завершить достройку жилого дома со встроенными помещениями. Стоимость работ была определена по состоянию на I квартал 2022 года.

Заявки от потенциальных участников конкурса принимаются до 13 мая.

Напомним, строительством дома занимался с 2013 года ЖСК «Правый берег». В 2019 году компания была признана банкротом, в 2020 году фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о достройке дома. Проектные работы провела компания ООО «Инвестпроект».

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