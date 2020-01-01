Мария Сыропятова Определены проектировщики для двух долгостроев в Кировском районе Стоимость работ — более 25 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

12 апреля были подведены итоги двух конкурсов на проектные работы по завершению строительства двух долгостроев в Кировском районе. Данные об этом размещены на портале госзакупок.

Победителями объявлены две пермские компании: проектированием дома на ул. Кировоградской, 68а будет заниматься ООО «Инвестпроект», а здания на ул. Ушакова, 34 — ООО «Профпроект».

Стоимость работ на ул.Кировоградской, 68а в результате конкурса снижена не была, контракт заключат на 14 млн 473 тыс. руб. А цена проектирования на долгострое на ул.Ушакова, 34 в результате конкурса была снижена с 13 млн 650 тыс. руб. до 10 млн 890 тыс. руб.

Согласно техническому заданию документацию следует представить заказчику в течение 10,5 месяца со дня заключения контрактов. В объём работ входит также обследование технического состояния недостроенных объектов.

Напомним, фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о достройке обоих домов в сентябре 2020 года. В 2019 году строившие их ООО «А-Технология» и ЖСК «Правый берег» были признаны банкротами.

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