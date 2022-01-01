Олеся Максименко В Перми изменилось движение трёх автобусов Новшества затронули маршруты №36, №63 и №50 Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В Перми со 2 мая запущено автобусное движение по ул. Революции. По совмещённой с трамвайной части начали курсировать автобусы маршрута №36. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

В направлении Мотовилихинского района автобус №36 идёт по шоссе Космонавтов, улице Революции и далее по маршруту следования. В обратном направлении, после Средней дамбы, автобусы следуют по улицам Революции, Куйбышева, Пушкина, шоссе Космонавтов и далее по маршруту следования.

Кроме того, в направлении микрорайона Крохалева автобус №63 теперь следует по улицам Николая Островского, Пушкина, Сибирской и далее по маршруту следования. В направлении Мотовилихи маршрут оставлен без изменений.

Также со 2 мая автобусный маршрут №50 продлён до ул. Подлесная. Теперь автобусы после площади Гайдара курсируют по улицам Локомотивной, Фридриха Энгельса, Папанинцев, Василия Каменского, Зои Космодемьянской, проспекту Парковому, Куфонина и Подлесной без заезда на станцию «Пермь-2».Посадка и высадка пассажиров осуществляется на всех существующих автобусных остановках.

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