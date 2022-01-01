Олеся Максименко В Пермском крае уменьшилось количество «инфицированных» территорий За сутки новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 24 муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 24 муниципалитетах Прикамья. В лидерах количеству заразившихся по-прежнему Пермь — здесь поставлено 49 диагнозов COVID-19.

В Краснокамском и Нытвенском городских округах — по 20 и 19 инфицированных соответственно. В Большесосновском округе — 11 заболевших, в Пермском районе, Карагайском, Сивинском и Чусовском округах — по семь, в Березниках, Кунгурском и Очёрском округах — по четыре.

По три новых диагноза COVID-19 подтверждено в Кишертском, Ординском, Оханском и Юсьвинском округах, по два — в Губахе, Верещагинском и Октябрьском округах, по одному — в Кизеле, Гайнском, Гремячинском, Кудымкарском и Соликамском округах.

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