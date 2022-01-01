Елена Синица Правительство РФ снизило ставку по льготной ипотеке до 9% Остальные условия программы остаются прежними Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Процентная ставка по льготной ипотеке снижена с 12% до 9%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Отмечается, что снижение ставки позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.





Остальные параметры программы остаются прежними. Льготная ипотека распространяется на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.





Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.





Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до 14%.

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