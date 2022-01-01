Елена Синица Центробанк снизил ключевую ставку до 14% Решение принято на совете директоров Банка России Поделиться Твитнуть

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Отмечается, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом банк «видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году».





Согласно прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция составит 18,0—23,0% в 2022 году, снизится до 5,0—7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

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