Елена Синица В Пермском крае 166 новых случаев заражения COVID-19 Выздоровело ещё 197 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 166 новых случаев COVID-19. В том числе 33 из них диагностировано у детей в возрасте до 17 лет включительно. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 366 955.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 49 пациентов. Из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки вылечились от коронавируса 197 человек, умер один.





По данным на 1 мая, привились от коронавируса однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов 1 458 528 человек. Завершили курс вакцинации 1 389 959 человек.

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