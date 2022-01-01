Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Небесная ярмарка» пройдёт в намеченные сроки Программа фестиваля в стадии формирования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ХХ международный фестиваль воздухоплавания в Кунгуре пройдёт с 26 июня по 3 июля. Сообщение об этом появилось на официальном сайте фестиваля. Согласно сайту, открытие фестиваля состоится 26 июня в 20:00, церемония награждения победителей пройдёт 3 июля в 18:00.

Организатор фестиваля, председатель Федерации воздухоплавательного спорта Пермского края Андрей Вертипрахов подтвердил эти сведения в разговоре с «Новым компаньоном», но при этом сказал, что подробности события пока неизвестны: программа находится в стадии формирования.





27 апреля на некоторых сайтах и в телеграм-каналах появилось сообщение о том, что фестиваль в этом году не будет проводиться, однако его руководитель опроверг эту информацию.

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