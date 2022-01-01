Елена Синица В праздничные дни краевая ГИБДД усилит контроль за соблюдением ПДД Особое внимание будет уделяться выявлению нетрезвых водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные и праздничные дни краевая Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается в социальных сетях ГИБДД.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться грубым нарушениям ПДД. В частности, речь идёт о случаях управления автомобилем в нетрезвом виде.





В ведомстве напомним, что за езду в нетрезвом виде грозит лишение прав до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. руб.

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