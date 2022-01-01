Елена Синица В Перми по «Пушкинской карте» продано 11 тыс. билетов Номинал карты увеличился до 5 тыс. руб Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Перми «Пушкинской картой» оплачено 11 тыс. билетов в муниципальные учреждения культуры. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Покупать билеты с помощью «Пушкинской карты» могут подростки в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты увеличился с 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.





В частности, в Перми по этой карте можно посетить «Пермский театр кукол», театр «У моста», «Пермский планетарий», «Центральный выставочный зал», «Академический хор «Млада», «ПермьКонцерт», «Театр «Балет Евгения Панфилова», «Пермский ТЮЗ» и «Пермский городской дворец культуры им. Солдатова».





Кроме этого, картой можно оплатить билеты в кино, созданные при поддержке «Фонда кино» и федерального министерства культуры.

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