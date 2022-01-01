Елена Синица Новые случаи COVID-19 выявлены в 27 муниципалитетах региона Всего за период пандемии в регионе подтверждено 366 788 случаев заражения коронавирусом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 27 территориях Пермского края.

Так, в Перми заразилось 84 человека, в Березниках — 10, в Октябрьском МО — восемь, в Краснокамском ГО — семь. По шесть случаев заражения в Горнозаводском ГО и Добрянском ГО, по пять — в Чусовском ГО и Кунгурском МО, по четыре — в Оханском ГО и Пермском МР.





Три инфицированных жителя в Очёрском ГО, Уинском МО, Чайковском и Верещагинском ГО. Два заболевших человека в Кизеле, Нытвенском ГО, Суксунксом ГО, Кудымкаре.





По одному случаю заражения в ЗАТО Звёздный, Частинском МО, ГО Губаха, Лысьвенском ГО, Гремячинском ГО, Чердынском ГО, Чернушинском ГО, Березовском МО, Карагайском МО.





Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 366 788 случаев заражения коронавирусом.

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