Андрей Стрельцов «Амкар» уступил «Челябинску» Пермские футболисты не смогли взять реванш за поражение в первом круге Поделиться Твитнуть

«Амкар» в игре первенства ФНЛ-2 в гостях проиграл одному из лидеров турнира — ФК «Челябинск». Всё решил один гол. Хозяева забили его в первом тайме на 15-й минуте встречи.

Напомним, что в первом круге «красно-чёрные» проиграли этом же сопернику. Взять реванш за домашнее поражение пермякам не удалось.

Теперь 8 мая подопечные Рустема Хузина сыграют очередной матч и вновь на выезде против «Лады».

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