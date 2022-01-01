Андрей Стрельцов
«Амкар» уступил «Челябинску»
Пермские футболисты не смогли взять реванш за поражение в первом круге
«Амкар» в игре первенства ФНЛ-2 в гостях проиграл одному из лидеров турнира — ФК «Челябинск». Всё решил один гол. Хозяева забили его в первом тайме на 15-й минуте встречи.
Напомним, что в первом круге «красно-чёрные» проиграли этом же сопернику. Взять реванш за домашнее поражение пермякам не удалось.
Теперь 8 мая подопечные Рустема Хузина сыграют очередной матч и вновь на выезде против «Лады».
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