Олеся Максименко В Прикамье заражённые коронавирусом выявлены в 28 муниципалитетах В Перми 38 заболевших Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 28 территориях Пермского края.

В столице региона — 38 заразившихся. На втором месте Березники и Нытвенский городской округ — по 15 инфицированных, на третьем — Краснокамский городской округ (14 новых диагнозов COVID-19).

В Александровском, Большесосновском и Чусовском округах — по восемь новых случаев заражения коронавирусом, в Красновишерском, Соликамском и Уинском округах — по шесть, в Бардымском и Чернушинском — по четыре.

По трое заболевших — в Куединском, Лысьвенском и Сивинском округах, по двое — в Берёзовском, Верещагинском, Гайнском, Кунгурском, Оханском и Чердынском, по одному — в Гремячинском, Добрянском, Карагайском, Октябрьском, Ординском округах, Губахе и Пермском районе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.