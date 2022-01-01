Елена Синица По ул.Локомотивной ограничат движение транспорта Причина — замена водопровода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми по ул.Локомотивной в сторону площади Гайдара временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает диспетчерская служба ООО «НОВОГОР-Прикамье».

Ограничение будет действовать с 22:00 29 апреля до 06:00 4 мая. Движение в сторону города будет организовано по одной полосе.





Причина — проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводе. Планируется заменить участок чугунного водовода протяженностью около 100 м.

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