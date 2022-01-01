За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 160 новых случаев COVID-19
Количество госпитализированных впервые за долгое время меньше четырёхсот
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 160 местных жителей, 231 выздоровел, трое скончались.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 366 621.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 393 пациента, 49 в тяжёлом состоянии, из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ.
Количество изолированных на дому — 902 человека.
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