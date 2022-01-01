Елена Синица В Перми изменятся маршруты и расписание нескольких автобусов Изменения коснутся пяти маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со 2 мая у автобусов №36, №50 и №63 изменятся маршруты. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что автобусы №36 перенаправят на ул.Революции. Автобусы будут следовать по выделенной полосе, совмещённой с трамвайной линией. Маршрут автобусов №50 продлят до ул.Подлесной для восстановления прямой связи микрорайонов Крохалева и Парковый.





Для обеспечения связи бульвара Гагарина с Пермским педагогическим университетом также изменится маршрут следования автобусов №63.





Кроме этого, также со 2 мая на маршруте автобуса №4 появится дополнительный остановочный пункт «улица КИМ» (по ул.Индустриализации). Также на маршруте увеличат количество автобусов.





С 4 мая внесут изменения в расписание маршрута №20. Отмечается, что это сделают по просьбам сотрудников крупных заводов, расположенных в районе остановки «Лесная». Так, по будним дням будет добавлен дополнительный рейс в 06:25 от остановочного пункта «улица Адмирала Ушакова», который следует в направлении микрорайона Новый Крым.

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