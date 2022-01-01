Банк «Урал ФД» организовал встречу министра экономического развития Пермского края с предпринимателями региона Поделиться Твитнуть

26 апреля состоялся второй обучающий семинар, организованный Банком «Урал ФД» для предпринимателей в рамках проекта «План Б», посвящённого самым актуальным вопросам и задачам ведения бизнеса в регионе. На этот раз приглашённым спикером стал министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. На встрече министр рассказал о мерах поддержки бизнеса, ответил на вопросы участников и дал полезные рекомендации.

Предприниматели узнали: нужно ли приводить ОКВЭД в соответствие? Будут ли компенсироваться повышенные ставки по банковским кредитам? Что даёт статус приоритетного инвестиционного проекта? Где можно найти российскую продукцию, замещающую импортную?

Ответы на эти и другие вопросы, прозвучавшие на встрече, можно найти, посмотрев запись прямого эфира по ссылке.

Презентация по мерам поддержки выложена здесь.

По словам руководителя группы компаний «АвтоМоё» Марата Хазиева, подобные офлайн-мероприятия не только расширяют информационный кругозор предпринимателей, но и дают понять, что власть действительно готова помогать предпринимателям.

«Для нас встреча оказалась очень полезна, так как на ней были представлены те меры поддержки, о которых мы по причине невнимательности или занятости просто не знали. Такое личное общение открывает глаза и даёт понимание, что сегодня в Пермском крае существует большая поддержка предпринимателей со стороны Правительства. Для нашей компании интересен механизм «приоритетного инвестпроекта» и помощь Агентства инвестиционного развития, поскольку в наших планах — открывать новые производства, заниматься импортозамещением. Именно поэтому такая информация нам необходима», — отметил Марат Хазиев*.

По словам финансового директора компании «ЮНИТ» Ирины Варенцовой, органам власти очень важно выстраивать подобную коммуникацию с бизнесом и доносить до предпринимателей информацию о мерах поддержки.

«Нам самим не всегда удаётся узнать о новых мерах поддержки, а такие мероприятия всегда позволяют быть в курсе событий и по необходимости получить достаточную поддержку. Не все компании обращаются к органам власти, а помощь реальная и ощутимая. Меры работают, и мы являемся наглядным примером этого. Например, в период пандемии мы получили все меры поддержки: субсидии Министерства промышленности, налоговые льготы, установленные Минэкономразвития. Нам это действительно помогло, а значит, поможет и другим», — комментирует Ирина Варенцова*.

Представители дорожно-строительных компаний региона, специализирующиеся на ремонте, реконструкции и обслуживании дорог, отметили важность разработанных в Пермском крае условий льготного финансирования бизнеса. Также дорожники предложили обсудить возможность предоставления инвествычета на спецтехнику.

Напомним, о всех действующих мерах поддержки в регионе можно узнать на портале Бизнес-навигатор. Об услугах и продуктах «Урал ФД» читайте на сайте банка.

*Источник цитат — пресс-служба министерства экономического развития ПК.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

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