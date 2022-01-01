Елена Синица Запрет на полёты в аэропорты юга России продлён до 7 мая Также запрещены полёты в аэропорты центра РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 7 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, пока остаются закрытыми 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.





Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.





Напомним, из-за российской спецоперации на Украине Росавиация приостановила полёты ещё 24 февраля.

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