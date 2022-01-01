Элла Памфилова обсудила с председателями ТИК Прикамья перспективы электронного голосования Отмечено, что Пермский край обладает высоким потенциалом в сфере информационных технологий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель ЦИК России Элла Памфилова приняла участие во встрече с председателями территориальных избирательных комиссий Пермского края и членами крайизбиркома. Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии, Прикамье стало одним из первых регионов в России, где такой диалог состоялся.

В крае сейчас завершается цикл формирования территориальных избирательных комиссий.

«Уверена, что вы будете работать как единая слаженная команда, которая сможет качественно и профессионально организовать и провести все предстоящие в ближайшие 5 лет выборы, — заявила председатель ЦИК. — Важно, чтобы в избирательной системе Пермского края сохранялся баланс накопленного опыта и открытости к новациям. Не просто идти в ногу со временем, а творчески работать на опережение: тщательно анализируя предшествующий избирательный цикл, на основе прогнозируемых факторов формировать стратегию грядущих электоральных кампаний».

Также обсуждалась возможность применения дистанционного электронного голосования на муниципальных выборах в 2023 году, что возможно при соответствующей готовности региона и интересе избирателей. Отмечено, что Пермский край обладает высоким потенциалом в сфере информационных технологий, и регион активно применяет цифровые сервисы ЦИК.

Но было подчёркнуто, что в любом случае дистанционное голосование будет проводиться наряду с традиционным.





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