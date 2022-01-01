В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Чайковского Поделиться Твитнуть

В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец Чайковского гвардии майор Василий Тынный. Об этом сообщили в администрации городской школы №7, где учился погибший.

Похороны состоялись 28 апреля на Аллее Славы на новом кладбище Чайковского.

Василий Тынный — выпускник Рязанского института военно-десантных войск. С 2016 года занимал должность заместителя командира роты специального назначения.

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