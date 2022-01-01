За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 165 новых случаев COVID-19 Выздоровели 278 человек, двое скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 165 местных жителей (146 из них не вакцинированы), 278 выздоровели, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 366 461.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 401 пациент, в том числе 45 в тяжёлом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Один из тяжёлых пациентов прошёл курс вакцинации от коронавируса.





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