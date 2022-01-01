Начальником департамента земельных отношений администрации Перми назначена Татьяна Мехоношина Ранее она работала в должности первого замначальника департамента Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Татьяна Мехоношина назначена начальником департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми, об этом сообщили в пресс-службе мэрии. До этого она занимала пост первого заместителя начальника департамента.

По информации телеграм-канала «Три лопаты», на должность первого зама назначается Александр Горюнов.

Напомним, ранее ДЗО возглавляла Елена Гонцова, которая с 23 марта 2022 года была утверждена в должности заместителя главы администрации Перми.

Департамент земельных отношений осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Перми, и участками, собственность на которые не разграничена, в соответствии с действующим законодательством.

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