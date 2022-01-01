С начала года 10% жителей Прикамья столкнулись с задержкой зарплаты Четверть респондентов заявили о падении ежемесячных доходов Поделиться Твитнуть

Как сообщает служба исследований hh.ru, за первый квартал года около 10% жителей Пермского края столкнулись с задержкой заработной платы, из них 3% — в январе и по 4% — в феврале и марте.

Чаще всего задержки с выплатой заработка фиксировались в таких сферах деятельности, как «искусство, развлечения, масс-медиа» (31%), «туризм, гостиницы, рестораны» (29%), «строительство, недвижимость» (28%). Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья (по 6%).

Примерно 29% жителей Прикамья рассказали, что по сравнению с началом 2021 года уровень их зарплаты увеличился. Ещё у 46% заработок не изменился. Четверть респондентов заявили о падении ежемесячных доходов.

О росте зарплат чаще говорят ИТ-специалисты (57%), специалисты по добыче сырья (49%), а также маркетологи и юристы (по 43%). Падение доходов больше свойственно автобизнесу (36%), продажам (34%), а также сфере гостеприимства (30%).

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