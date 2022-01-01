Пермский «Уралхим» провёл остановочный ремонт Поделиться Твитнуть

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» успешно прошёл плановый остановочный ремонт. Он начался 9 апреля и продлился две с половиной недели.





Количество объектов ремонта в этом году составило более 4 тыс. Почти половина ремонтов коснулась контрольно-измерительных приборов и автоматики: ремонт, ревизия и обслуживание клапанов и обвязок, а также приборов и автоматических систем учёта — всего 1876 работ. Большое внимание уделено оборудованию основных цехов — производств аммиака и карбамида.





Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Перми:





— Благодаря качественно организованной работе персонала предприятия и подрядчиков все работы были выполнены в поставленные сроки. Нам удалось не только провести ремонт и ревизию действующего оборудования, но и продолжить реализацию важнейших проектов развития производства, например, программы повышения надёжности работы электродвигателей динамического оборудования. Это положительно повлияет на стабильность работы предприятия в целом.





В остановочном ремонте были заняты все ремонтные подразделения завода и производственный персонал основных цехов и почти 400 сотрудников подрядных организаций. Традиционно на помощь пришли сотрудники филиалов «Азот» АО «ОХК «Уралхим» из Березников и «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» из Кирово-Чепецка: более 30 человек участвовали в ремонте запорной арматуры и насосно-компрессного оборудования цехов №2 и 3.





По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

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