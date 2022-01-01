Дмитрий Махонин встретился с послом Турции Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 27 апреля провёл рабочую встречу с послом Турецкой Республики в РФ Мехметом Самсаром. Они обсудили планы развития сотрудничества в торговой и экономической сфере.

Пермский край и Турцию связывают прочные партнёрские отношения: за 2021 год объём товарооборота между регионом и государством составил 97,4 млн долларов США. В том числе на экспорт из Прикамья приходится свыше 91 млн долларов США. В прошлом году объём вырос на 132,7% по отношению к 2020 году: по его итогам регион экспортировал в Турцию продукции на 39 млн долларов США.

Пермский край экспортирует минеральные удобрения и другую продукцию химической промышленности. Также пользуются спросом продукция машиностроения, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. При этом компании Пермского края закупают у предприятий Турции продукцию химической промышленности, машиностроения, а также металлы и изделия из них.

По словам Дмитрия Махонина, есть перспективы развития партнёрства в сферах производства материалов в лесозаготовительной отрасли, металлообработке и химической промышленности.

Мехмет Самсар подтвердил, что Турция заинтересована в укреплении и развитии экономических взаимоотношений с Пермским краем.

Также был затронут вопрос открытия в Турции торгово-экономического представительства. «Это позволит поддерживать пермские предприятия, которые ведут бизнес в Турции. Кроме того, это способствует взаимоотношению сторон, взаимодействию бизнеса и предпринимателей», — отметил Дмитрий Махонин.





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