ЖФК «Звезда 2005» уступил в гостях ЦСКА Поделиться Твитнуть

В среду, 27 апреля, в матче чемпионата России среди женских клубов высшего дивизиона пермская «Звезда 2005» уступила соперницам из ЦСКА 0:2. Матч проходил в столице. Оба гола хозяева поля забили в первом тайме.

Подопечные Елены Сусловой остались на пятой строчке турнирной таблицы. ЦСКА продолжает бороться за первое место с питерским «Зенитом».

С начала первенства пермская футбольная команда провела три поединка с московскими клубами и во всех уступила.





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